Gute Kartoffelernte steht bevor

Die heimischen Erdäpfelbauern rechnen trotz Drahtwurmbefall heuer mit guten Erträgen, aber teilweise großen regionalen Ernte-Unterschieden. Das verspätete Wachstum hat allerdings teilweise unförmige Knollen zur Folge. „Heuer wird es viele Erdäpfel-Herzen und andere untypische Formen geben. Diese sind geschmacklich einwandfrei, entsprechen aber nicht ganz der Norm“, so der Obmann der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE), Franz Wanzenböck, am Montag in einer Aussendung.

„Ein Großteil davon wird aussortiert. Wenn einzelne aber trotzdem den Weg in die Supermarktregale finden, hoffen wir, dass die Konsumenten sie auch akzeptieren“, sagte Wanzenböck. Der Schädlingsbefall beschäftigt die Kartoffelbauern. „Es braucht dringend Strategien, um den Drahtwurm an seiner Verbreitung zu hindern“, so Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Daher liege „ein großer Fokus auf dem Ausbau der für die Praxis verwertbaren Forschung“.