Gute Lagen weiterhin sehr gefragt

Baugrundstücke plus 6,3 Prozent, Eigentumswohnungen in zentralen Lagen plus 5,6 Prozent und Einfamilienhäuser in Siedlungslage plus 4,1 Prozent: Die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden hält laut der Immobilienmaklerfirma Remax auch heuer in Österreich an. Dabei werde die Schere zwischen Angebot (plus 1,3 Prozent) und Nachfrage (plus 3,9 Prozent) weiter aufgehen. Am stärksten nachgefragt werden Wohnungen und Häuser im Billigsegment, das um 5,6 Prozent gegenüber 2017 zulegen soll.

In Linz sei übrigens laut Remax das Angebot an Eigentumswohnungen sehr groß. Es gebe aktuell zwischen 400 und 500 Objekte. Begehrte Gegenden in Linz seien sowohl für Miet- als auch für Eigentumswohnungen der Froschberg, der Freinberg, die Innenstadt sowie der Auberg und St. Magdalena. Allerdings stiegen die Preise in diesen Lagen nicht mehr so eklatant wie in den vergangenen Jahren.