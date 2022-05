Am 3. Mai steht die Erkrankung Asthma im Mittelpunkt. Fast sechs Prozent der Österreicher dürften von Asthma betroffen sein und es werden immer mehr.

Kinder trifft die Lungenerkrankung doppelt so häufig wie Erwachsene. Jeder zwanzigste davon leidet an schwerem Asthma. Betroffene leiden an anfallsartiger Atemnot und Husten.

Zur Behandlung gibt es eine Vielzahl an Therapien – mit oder ohne Kortison. Sogar schweres Asthma ist sehr gut behandelbar und eine weitgehende Symptomfreiheit erzielbar.