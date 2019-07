Guter Start von Wiesberger in die British Open

Bernd Wiesberger hat am ersten Tag des ältesten der vier Major-Turniere im Golf eine 70-Runde hingelegt. Auf dem Par-71-Kurs in Royal Portrush im Nordosten Nordirlands lieferte der Gewinner der letztwöchigen Veranstaltung auf der European Tour in North Berwick/Schottland auf einer soliden Runde drei Birdies und zwei Bogeys ab.

Damit war Wiesberger bei den British Open vorerst auf dem geteilten 13. Platz zu finden, allerdings waren zahlreiche Profis bei zwischenzeitlich teilweise Regen und windigen Bedingungen noch auf dem Platz unterwegs. Die Führung hatte am Nachmittag der Ire Shane Lowry mit vier unter Par inne.

Lokalmatador Rory McIlroy erlebte einen Albtraum-Start in “The Open Championship”, gleich am ersten Loch fabrizierte er ein Quadruple-Bogey, blieb auf der Par-vier-Bahn mit acht Schlägen vier über und musste eine Aufholjagd starten.

Weit besser erwischte es da der Argentinier Emiliano Grillo mit einem Hole-in-one auf der für drei Schläge ausgelegten 13. Bahn. Das bis dato letzte Hole-in-one bei den British Open war Louis Oosthuizen 2016 gelungen.