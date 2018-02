Guterres will „sofortige“ Umsetzung von Syrien-Resolution

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Resolution des UNO-Sicherheitsrats für eine Waffenruhe in Syrien begrüßt und eine sofortige Umsetzung angemahnt. Guterres erwarte, dass die Resolution „unverzüglich“ und „dauerhaft“ umgesetzt werde, erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Samstag in New York.

Dabei müsse es vor allem darum gehen, „sofortige, sichere, ungehinderte und dauerhafte“ Hilfslieferungen und die Evakuierung von Kranken und Verletzten zu gewährleisten sowie „das Leid des syrischen Volkes zu lindern“. Guterres erinnerte alle Konfliktparteien an ihre „absolute Verpflichtung“, Zivilisten zu schützen. Der Kampf gegen Terrorismus dürfe nicht an die Stelle dieser Verpflichtung treten.

Nach tagelangen zähen Verhandlungen hatte der UN-Sicherheitsrat am Samstag eine Resolution für eine einmonatige Waffenruhe in Syrien verabschiedet. Das Gremium stimmte nach mehrfachen Verschiebungen wegen russischer Einwände einstimmig für eine baldige Feuerpause zur Ermöglichung von Hilfslieferungen sowie für ein Ende der Belagerung der Rebellenhochburg Ost-Ghouta und anderer Gebiete.