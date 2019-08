Gutes erstes Halbjahr für Uniqa

Wachstum in Krankensparte und Schaden/Unfall – Rückgang in Leben

Trotz Niedrigzinsen hat der Uniqa-Konzern sein Kapitalanlageergebnis bis Juni gesteigert. Zu danken war das einem höheren Beitrag der Strabag-Beteiligung sowie Gewinnen aus Festverzinslichen und Immo-Verkäufen. Kranken- und Schaden/Unfall-Geschäft brachten mehr Prämie, Leben etwas weniger. Das Vorsteuerergebnis (EGT) soll auch im Gesamtjahr zulegen. Die Kapitalanlagen warfen im ersten Halbjahr eine Rendite von 2,9 Prozent ab, so Uniqa-Generaldirektor Andreas Brandstetter.

Im Gesamtjahr werde sie jedoch um die 2,4 bis 2,5 Prozent liegen. Das Kapitalanlageergebnis stieg um 4,2 Prozent auf netto 301 Mio. Euro. In der Veranlagung setzt man weiter sehr stark auf alternative Möglichkeiten, aber auch Immo-Investments etwa in Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. In Infrastruktur investiert man weiter – bisher stecken dort schon 650 Mio. Euro drinnen, Ziel ist eine Milliarde Euro. In 20 Start-ups hat man bisher 17,4 Mio. Euro investiert, dabei in 12 direkt, in acht über Fonds; bis Jahresende könnten die Start-ups-Investments auf 30 Mio. Euro steigen.

Wegen der Investments in die Digitalisierung, die IT-Systeme und andere zukunftsträchtige Bereiche legte die Kostenquote im Jahresabstand auf 27,0 (25,3) Prozent zu – samt Schadenquote wuchs die Combined Ratio auf 97,3 (97,1) Prozent. Durch Naturkatastrophen war die Uniqa heuer bis Juni mit 41 Mio. Euro um 18 Mio. Euro höher belastet als im ersten Halbjahr 2018. Bis Juni beklagten Kunden 17.800 Unwetterschäden, mehr als 10.000 davon in Österreich.

Schaden/Unfall wuchs in Österreich über 3 Prozent

Die Gruppe hat die verrechneten Prämien um 0,6 Prozent auf 2,81 Mrd. Euro gesteigert, getrieben von einem 1,9-Prozent-Plus in Schaden/Unfall – wobei der Zuwachs in Österreich sogar über 3 Prozent lag. Die Krankensparte nahm in der Gruppe um 3,4 Prozent mehr ein, die Lebensversicherung um 4,2 Prozent weniger.