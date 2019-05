Gutes Jahr 2018 für Linzer Hafen

Rekordergebnisse im Bereich der Transportlogistik und des Containerumschlags konnte der Linzer Hafen im Geschäftsjahr 2018 verbuchen.

„Das vergangene Geschäftsjahr war ein gutes. Wir konnten in allen Bereichen ein Wachstum verzeichnen“, erklärt Hafendirektor Harald Kronsteiner. 50,2 Millionen Euro Umsatz bedeuten ein starkes Plus von 12,3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017. Das Geschäftsfeld Transportlogistik erzielte mit 24 Millionen Euro Umsatz das beste Ergebnis seit seinem Bestehen. Im Containerumschlag konnte mit 224.172 umgeschlagenen TEU (die internationale Bezeichnung für einen 20-Fuß-Container) das Ergebnis aus dem Jahr 2017 um 7,3 Prozent übertroffen und das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Terminals erreicht werden.

Einzig das Niedrigwasser machte dem Hafen Sorgen. Zwar konnte die Gesamtbetriebsleistung beim Gesamtwasserumschlag um 1,7 Prozent gesteigert werden, allerdings sind die Steigerungen hauptsächlich dem Landverkehr zu verdanken wie Kronsteiner erklärt. „So lange die Donau nicht ausgebaut wird, ist die Schiene das beste Transportmittel“, erklärt Linz AG-Generaldirektor Erich Haider. Für ihn wäre es wünschenswert „die zwei Niedrigfahrstellen in der Donau zu beseitigen, denn ein Schiff braucht bis zum schwarzen Meer genau so lang wie ein LKW. Der Transport ist aber umweltfreundlicher und billiger“, so Haider.

Hafen punktet mit Tiefkühllager

Punkten konnte der Hafen auch mit seiner Lagerlogistik. Vor allem die Tiefkühllager der Donaulager waren sehr gefragt, wie Gottfried Buchinger, Geschäftsführer der Donaulager erklärte. Auch neue Kunden setzten auf Logistik aus Linz. Für heuer erwartet sich der Hafen ein leichtes Abflauen der guten Lage. „Wir merken einen leichten Rückgang im Containerumschlag, der ein sehr guter Wirtschaftsindikator ist“, erklärt Kronsteiner.