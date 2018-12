„Gutes Miteinander zwischen Land und Stadt“

Nachdem am Donnerstag im Linzer Gemeinderat der Ausstieg aus dem Theatervertrag von SPÖ und FPÖ beschlossen wurde, trafen sich Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeister Klaus Luger am Dienstag zu einem einstündigen Arbeitsgespräch. Danach nahmen sie gemeinsam Stellung: „Natürlich haben wir unterschiedliche Ansichten zu manchen Themen und Aufgaben, aber was uns eint, ist, dass wir großes Interesse an einem guten Miteinander zwischen Land und Stadt haben.“

Beide betonten die gute Gesprächsbasis und den Willen zur Zusammenarbeit — auch zwischen Bruckner Orchester und Brucknerhaus. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis Mitte Jänner 2019 eine neue Vereinbarung abzuschließen, damit auch künftig das Bruckner Orchester einen festen Platz im Brucknerhaus haben kann“, so der Landeshauptmann und der Bürgermeister. Über weitere gemeinsame Aufgaben und deren Finanzierungsfragen bleibe man im engen Austausch, haben LH Thomas Stelzer und Bgm. Klaus Luger vereinbart.