Gutscheinangebot bei Energie AG

Wer sich künftig bei der Energie AG entweder für ein Ökostrom Plus oder Biogas Plus Angebot entscheidet erhält dazu auch noch Gutscheine vom „Genussland Österreich“ im Wert von 50 oder 100 Euro, je nach gewähltem Paket. Ebenfalls inbegriffen in dem Angebot: Eine Preisgarantie für Strom und Gas bis 1. Jänner 2022.

Das Setzen auf Regionalität sei bei der Energie AG kein neuer Trend, sondern Teil der DNA des Unternehmens, betonte Vertriebschef Michael Baminger am Montag bei der Vorstellung der Kombiaktion. „Der Mehrwert Regionalität ist ein zentraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses und unserer Arbeit“, fügte Generaldirektor Werner Steinecker hinzu.

Mehr als 50 Partner

Die Gutscheine sind bei mittlerweile mehr als 50 Genusslandpartner einlösbar. Durch die Kooperation mit der Energie AG sollen noch mehr Betriebe angesprochen werden. „Mit den Gutscheinen erhält man nicht nur beste Lebensmittel, sondern auch das Einkaufserlebnis auf unseren Betrieben gleich mit.

Für Firmen bieten sich die Gutscheine natürlich besonders an. Sie sind ein klares Zeichen der Verbundenheit mit der Region. Die Entscheidung der Energie AG, Genusslandgutscheine für die Kundenbindung zu verwenden, sehe ich auch als klare Anerkennung für die Leistung unserer Bäuerinnen und Bauern“, so Landesrat Max Hiegelsberger.