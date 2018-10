Haas machte Bertens das Gewinnen zu leicht

Der erste Auftritt von Lokalmatadorin Barbara Haas dauerte erwartungsgemäß nicht lange. In exakt 72 Minuten war der Spuk vorbei, 2:6 und 1:6 für die Favoritin.

Haas schied auch bei ihrem vierten Linz-Auftritt prompt aus, von zehn Partien im Hauptfeld eines WTA-Turniers hat die 22-jährige Weyrerin nun neun verloren.

Vor den Augen von 52 Bürgermeistern aus oberösterreichischen Gemeinden aller Landesteile, darunter Geburtstagskind Maria Pacher aus Grieskirchen, zeigte Haas eine ambitionierte Leistung.

Die Oberösterreicherin machte sich gegen die Nummer zwei des Upper Austria Ladies Linz, Kiki Bertens (NED) zu oft selbst das Tennisleben schwer. Eigenfehler machten die beileibe nicht in Höchstform agierende Niederländerin stark, die Aufschlagleistung tat ein übriges. Bertens servierte zwar zwei Doppelfehler, machte diese mit insgesamt sechs Assen aber mehr als doppelt wett. Zudem wehrte die Blondine alle drei Breakbälle ihrer Opponentin ab, Haas hingegen kassierte ihre Breaks recht einfach. „Sie ist klein, aber bewegt sich sehr gut. Es war nicht so glatt, wie es aussieht“, streute Bertens ihrer Gegnerin Rosen.

Niveauunterschied

„Ich arbeite das ganze Jahr über hart, aber so viele Matches auf diesem Niveau habe ich noch nicht gespielt. Solche Turniere wie Linz bräuchte ich halt viel öfter“, war Haas nach der Partie in ihrer Analyse aufrichtig. Da hatte auch das Daumendrücken der geschlossen anwesenden Familie Haas nichts geholfen.

Große Hoffnungen setzt das Tennissternchen auf die Australian Open, dort soll die Qualifikation 2019 mit einem 128-Raster gespielt werden, da wäre Haas dabei.

Turnierzukunft gesichert

Zwei Top-ten-Stars am Start, Lobeshymnen von Spielerinnen über die in allen Bereichen hochklassigen Bedingungen und großes Ansehen auch seitens der WTA. Dennoch kämpft das „Upper Austria Ladies Linz“ seit Jahren mit finanziellen Problemen und Akzeptanz bei den Sponsoren. Das Traditionsturnier stand zuletzt mehrfach vor dem Aus, großzügiges Engagement des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz hielten das Damentennis in der Landeshauptstadt. Das Zittern dürfte vorläufig vorbei sein, gab Veranstalter Peter Michael Reichel diesbezüglich Entwarnung. „Die Zukunft des Turniers ist mittelfristig gesichert. Wir haben tolle Partner hier in Oberösterreich entwickelt, die sich auch sehr gut ergänzen“, erklärte Reichel. Zudem seien die Sponsoren bereit, auch einmal mehr zu geben, „sollte einmal der eine oder andere ausfallen“. Damit wäre das Turnier „für die nächsten zwei, drei Jahre ziemlich sicher“ durchführbar. AHA