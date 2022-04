„Haben mittlerweile eine Routine entwickelt“

Im Jänner 2020 wurde Alexander Susanek Geschäftsführer des 4400 Mitarbeiter zählenden BMW-Werks in Steyr; und in den gut zwei Jahren hatte er gleich von Beginn an etlichen Krisen – Corona, Lieferketten, Ukraine-Krieg – zu bewältigen, dementsprechend „haben wir mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt“, sagt Susanek gegenüber dem VOLKSBLATT.

„Die aktuelle Lage verlangt den Mitarbeitern viel Flexibilität ab und die legen sie auch an den Tag“, so Susanek. Derzeit seien zwar 3200 Mitarbeiter „bis auf weiteres“ in Kurzarbeit, „wir sind aber seit Beginn des Ukraine-Kriegs nie komplett stillgestanden“.

Eine bis zwei der vier Produktionslinien seien in Betrieb, die Logistik allerdings herausfordernd. Das Leid in der Ukraine mache „auch menschlich betroffen, deshalb haben wir Hilfsmaßnahmen ins Leben gerufen und unterstützen auch private Hilfsinitiativen der Mitarbeiter“, so Susanek.

Der zukünftige Weg stehe fest: mehr Komponenten für E-Mobilität. Im Vorjahr wurden in Steyr 105.000 Gehäuse für E-Motoren gefertigt, diese Zahl werde in den kommenden Jahren „deutlich steigen“.

Die Kapazitäten wurden dort um 70 Millionen Euro „kräftig ausgebaut“, so wolle Steyr auch künftig eine „führende Rolle innerhalb der BMW-Gruppe“ spielen.

Das Vorjahr sei sehr gut verlaufen, allen Krisen zum Trotz. 1,1 Millionen Motoren liefen vom Band, zwei Drittel davon Benziner, ein Drittel Dieselmotoren. Kein Rekord, „aber die Nachfrage nach unseren Produkten ist hoch.“

Von Oliver Koch