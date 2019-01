„Haben wieder einen guten Maßstab im Team“

Mit MARIO STECHER sprach Tobias Hörtenhuber

Mario Stecher hat in seiner ersten Saison als Nordischer Direktor so seine Sorgen mit den ÖSV-Adlern.

VOLKSBLATT: Wie schaut ihre Bilanz der 67. Vierschanzentournee aus?

MARIO STECHER: Wir haben vor der Tournee gewusst, dass wir noch nicht die Beständigkeit in Person sind. Das hat man dann auch an den Ergebnissen gesehen. Wir haben mit Stefan Kraft drei Podiumsplätze gehabt und eigentlich ein sehr gutes Gesamtergebnis (9./Anm.) mit Daniel Huber eingefahren. Das muss man sehen, dass sich der enorm gesteigert hat vom Sommer weg. Und ich glaube, dass man mit dieser Leistung sehr zufrieden sein kann. Stefan hat leider den einen Sprung in Garmisch verhaut. Aber wir haben insgesamt gesehen, wenn unsere Leute ihre besten Sprünge zeigen, sind wir vorne mit dabei.

…hinter einem Japaner, der allen davonspringt.

Dass es zurzeit mit Ryoyu Kobayashi einen Überflieger gibt, ist nicht wegzuleugnen. Aber auch er ist zu schlagen. Und an dem werden wir arbeiten und versuchen uns zu verbessern.

Wie viel Zeit braucht man noch, um auch mit vier im Teamspringen vorne mitmischen zu können?

Unser großes Ziel war, dass wir bis zur WM so aufgestellt sind, dass wir um die Medaillen mitmischen können. Wir werden versuchen, uns an Kraft und Huber aufzurichten. Wir sehen, wenn die gut springen, sind sie ganz vorne dabei. So hat man wieder einen guten Maßstab im Training. Ich glaub, das ist innerhalb eines Teams ganz wichtig, ist, dass man mit den Besten trainieren kann und sieht, wie ob man schon dabei ist oder wie weit man noch weg ist.

Wie viel Zeit braucht Gregor Schlierenzauer noch?

Der Plan ist, dass er dieses Wochenende beim COC (Continentalcup/Anm.) in Bischofshofen einsteigt. Und dann wird man sehen, wie er sich entwickelt hat, wo er steht. Wir hoffen natürlich, dass dieser auch durchgeführt werden kann aufgrund der aktuellen Wetterkapriolen.

Ex-ÖSV-Cheftrainer Alex Pointner kritisierte in einer Kolumne, dass der ÖSV schon zu lange im eigenen Saft kocht und aktuell Methoden wie vor 20 Jahren anwendet.

Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Es ist immer interessant, wenn man eine Außensicht und eine gewisse Innensicht hat. Ich möchte diese Kritik aber so stehen lassen. Er hat seine Meinung kundgetan und ich muss darauf nicht näher eingehen.

In Innsbruck wurde ein Wechsel vom aktuellen Trainer der Deutschen, Werner Schuster, zum ÖSV thematisiert. Gibt es eine Trainerdiskussion?

Es gibt überhaupt keine Trainerdiskussion, was die Nationalmannschaft anbelangt. Die Verträge laufen langfristig und wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden. Dass innerhalb von sechs Monaten keine Wunderdinge erwartet werden können, das ist, glaub ich, für jeden verständlich. Ein Werner Schuster (Vertrag beim DSV läuft aus/Anm.) ist immer ein Thema in Österreich, was Stams (Skigymnasium/Anm.) betrifft. Er ist ein Top-Mann und vielleicht gelingt es, dass er dort wieder Fuß fassen kann. Uns soll’s recht sein.

Wie sehen Sie die Entwicklung bei den Skisprung Damen in Richtung WM?

Ich glaub, wir sind wieder breiter aufgestellt, haben mit Eva Pinkelnig eine dazubekommen, die ganz vorne mitspringen kann. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft untereinander versteht, aber auch intern einen Druck entwickelt. Und da ist man sicher ein Stück weit nach vorne gekommen.