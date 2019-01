Haberlander: „Bund soll Impfpflicht für Masern einführen“

Fälle an Grazer Kinderklinik sind für Gesundheitslandesrätin Anlass, über besseren Schutz nachzudenken — Durchimpfungsrate in OÖ zu niedrig

Von Heinz Wernitznig

LINZ — In der aufgeflammten Diskussion um einen besseren Schutz der Bevölkerung vor der hoch ansteckenden Masern-Erkrankung widerspricht Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Diese hatte sich wie berichtet am Mittwoch gegen die Einführung einer Impfpflicht ausgesprochen und will stattdessen auf Selbstbestimmung und Aufklärung setzen.

„Die aktuellen Fälle an der Grazer Kinderklinik, aber auch in anderen Bundesländern sind ein guter Anlass, um über Maßnahmen wie eine Masern-Impfpflicht für ganz Österreich nachzudenken“, so Haberlander zum VOLKSBLATT. In Oberösterreich habe sich gezeigt, dass trotz eines finanziellen Anreizes im Rahmen des Mutter-Kind-Passes von 375 Euro die von der WHO empfohlene Durchimpfungsrate von 93 bis 95 Prozent nicht erreicht wurde. Aktuell liege der Wert bei 83 bis 85 Prozent.

Sechs Babys vorsorglich in Klinik eingeliefert

Unterdessen werden weitere Fälle bekannt: Sechs Babys aus dem Tiroler Unterland sind am Donnerstag vorsorglich in die Innsbrucker Kinderklinik eingeliefert worden. Sie hatten möglicherweise Kontakt zu einem an Masern erkranktem Kind in der Ordination eines Kinderarztes im Bezirk Schwaz. Da die Babys jünger als sechs Monate sind, können sie nicht gegen Masern geimpft werden, teilte das Land mit. Die Therapie erfolgt wie bei den Säuglingen in Graz – hier gab es gestern keine neuen Verdachtsfälle – auf Basis einer Infektabwehr mit Immunoglobulinen. Auch im Unterginzgau haben sich sechs Personen – davon fünf in einer Familie – mit Masern infiziert.