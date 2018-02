Häftling sprang aus zweitem Stock in Freiheit

SCHÄRDING — Mit Hilfe seines Sohnes (26) ist in Schärding einem Häftling ein gewagter und filmreifer Ausbruch gelungen. Der 43-jährige Serbe, der in der Haftanstalt Suben eine Strafe wegen Betrugs absaß, konnte am Montag aus einem Fenster im zweiten Stock des Krankenhauses Schärding neun Meter tief in die Freiheit springen.

Selbst verletzt

Der Mann war mit einem Nasen- und Jochbeinbruch — angeblich durch eine Prügelei — ins Spital eingeliefert worden. Vermutlich hatte er sich aber die Verletzungen selbst zugefügt. Der 26-Jährige brachte ihm während eines Besuchs in der Inquisitenabteilung ein Handy mit. Damit sprachen Vater und Sohn Details der Flucht ab.

Übelkeit vorgetäuscht

Montagnachmittag war es dann laut „Drehbuch“ soweit. Der Strafgefangene übergab sich mehrmals. Der Justizwachebeamte zeigte Mitleid, er öffnete daher ein vergittertes Fenster und rief auch die Frau des Serben an. Dies nutzte dieser für seinen nicht ungefährlichen Sprung. Unten wartete der Sohn in einem Fluchtauto.

Sohn gefasst

Die Polizei konnte es zwar wenig später im nahen Reichersberg stoppen. Der Geflohene befand sich aber nicht mehr darin. Der Sohn gab an, er habe seinen Vater kurz zuvor aussteigen lassen. Der Fluchthelfer wurde vorübergehend festgenommen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Nach seinem verschwundenen Vater wird nach wie vor gefahndet. Er hätte noch etwas weniger als zwei Jahre abzusitzen gehabt.