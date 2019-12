Der Ausgang der britischen Wahl hat zu keinem „hung parliament“ – also ein entscheidungsunfähiges Unterhaus ohne klare Mehrheit – geführt. Dennoch wird eine andere Hängepartie weiter andauern, nämlich jene im Brexit-Streit.

Zwar wird Premier Boris Johnson seinen Austrittsvertrag nun im Unterhaus durchbringen und sein Land damit Ende Jänner aus der EU führen können. Doch eben dieser Vertrag sieht vor, dass dann die Verhandlungen von Neuem beginnen.

Und das unter enormem Zeitdruck: Nur elf Monate bleiben, um zu klären, wie ein Handelsabkommen aussehen könnte, welche Zollregelungen man vereinbart, wie man die Irland-Frage lösen möchte und vieles mehr. Das alles sind übrigens Fragen, bei denen man seit mehr als drei Jahren keinen Schritt weitergekommen ist. Die wesentlichsten Entscheidungen wurden also nicht getroffen, sondern nur vertagt.

„Die wesentlichsten Entscheidungen wurden nicht getroffen, sondern nur vertagt.“

Dazu kommt die wachsende Gefahr einer inneren Zerrissenheit in Großbritannien: Mit der Wahl Johnsons hat sich eine Mehrheit indirekt auch erneut für den Brexit ausgesprochen. In Schottland hingegen denkt eine Mehrheit ganz anders darüber. Diese explosive Mischung gepaart mit einem Spaltpilz in der Downing Street sorgt dafür, dass der Brexit noch länger brandgefährlich bleibt.