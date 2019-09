Hänschen und Hans

Ehemalige Selbstständigkeit (32 Prozent), persönliches Verschulden (19,9 Prozent) sowie Einkommensreduktion (18,4 Prozent) sind laut Kreditschutzverband die drei häufigsten Ursachen, warum Privatpersonen den Gang zum Konkursrichter antreten müssen.

Abseits der persönlichen Tragik gilt es aber speziell beim persönlichen Verschulden genauer hinzusehen. In Zeiten des Werbe-Flächenbombardements auf allen Kanälen, Super-Sonder-Giganto-Aktionen im Handel und eines ausgeprägten Markenbewusstseins steht für viele Menschen der leichtsinnige, hedonistische Konsumwahn an oberster Stelle – oftmals mit fatalen Folgen, etwa wenn der Flatscreen oder das Auto der Begierde auf Pump gekauft wird.

Aber das Problem wurzelt tiefer und kann oft mit mangelnder finanzieller Ausbildung begründet werden.

So wissen laut Studie der Erste Bank 91 Prozent nicht, was Anleihen sind, 70 Prozent ist der Begriff Fonds unklar und 62 Prozent sind mit dem Wort Aktien überfordert.

„Die Finanzausbildung muss in Österreichs Schulen fix etabliert sein.“

Immerhin nur mehr jeder Zweite (48 Prozent) hat mit dem Begriff Zinsen Probleme und „nur“ 35 Prozent wissen nicht, was Inflation bedeutet. Conclusio: Die finanzielle Ausbildung muss so frühzeitig wie möglich in Österreichs Schulen in der Praxis fix etabliert sein. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.