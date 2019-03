Härte gegen Glücksspiel-Mafia

Im Kampf gegen illegal betriebene Spielautomaten und Spielsalons fordert Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer im aktuellen „profil“ eine härtere Gangart. „Die derzeitige Rechtslage ist untragbar und unhaltbar!“ Der Bund solle daher, so Stelzer, das angekündigte neue Glücksspielgesetz endlich vorlegen und in Kraft setzen. „Ich kann nur eindringlich appellieren, dass man hier schnell ist. Die Gesetzeslücken sind bekannt. Es geht um das Leid vieler Spielsüchtiger und ihrer Familien, aber auch um die Effizienz von Behörden und Exekutivbeamten“, drängt Stelzer. Der damit angesprochene Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) sagte dazu gestern in der ORF-Pressestunde: „Die Novelle wird ganz sicher im Jahr 2019 kommen.“ Enthalten sei darin auch eine Beweislastumkehr, sodass künftig Salonbetreiber nachweisen müssen, kein illegales Glücksspiel zu betreiben. Bis dahin bleiben die Klagen von Verwaltungsbehörden und Polizei, keine wirksamen Durchgriffsrechte im Kampf gegen die Glücksspiel-Mafia zu haben, die sich zu großen Teilen in den albanischen, tschetschenischen und türkischen Milieus etabliert hat. So sollen etwa Lokalschließungen einfach ignoriert, beschlagnahmte Spielgeräte flugs wieder nachbeschafft und Verfahren mit Tricks in die Länge gezogen werden. Gegen aufmüpfige Konkurrenten oder Geschädigte schickt die Glücksspiel-Mafia laut Angaben der Ermittlungsbehörden brutale Schlägertrupps los.

1106 Automaten illegal

Aus einer Anfragebeantwortung des Finanzministeriums von Sommer 2018 geht hervor, dass 2017 in OÖ 527 Strafanträge wegen illegalen Glücksspiels gestellt und 1106 Spielautomaten beschlagnahmt wurden. Als besondere Brennpunkte entpuppen sich in der Auflistung des Finanzministeriums die Statutarstädte Linz (448 beschlagnahmte Geräte), Wels (208) und Steyr (80) sowie die Bezirke Linz-Land (93) und Vöcklabruck (80).