Häuslbauer treffen sich diese Woche in Ried

Von 9. bis 11. November zeigen in Ried mehr als 290 Unternehmen auf rund 14.000 m² ihre Produkte und Dienstleistungen und bieten darüber hinaus kompetente Beratung vom Keller bis zum Dach. Das umfassende Ausstellungsangebot zu den Themen Neu- und Umbau, Wohnen und Einrichtung, Sanierung, technische Neuheiten und Finanzierung wird mit einem erweiterten Vortragsprogramm und drei Sonderschauen abgerundet.

Topthemen Regionalität, Gesundheit und Komfort

Mit der „Galerie des Wohnens“ (Halle 13) zeigen 14 regional verwurzelte Unternehmen in einer offenen Sonderschau umfassende, vernetzte Angebote rund ums Bauen, Wohnen und Gestalten.

Die geballte handwerkliche Kompetenz und Erfahrung in einer Messehalle spart dem Kunden neben Zeit auch bares Geld beim Bauen, Einrichten und Sanieren. In vielen Bereichen wird kooperiert. Damit bleibt dem Kunden einiges erspart, denn es gibt für die Umsetzung nur einen Ansprechpartner.

Das „Forum Gesund Bauen“ (Halle 16) des Baubiologischen Instituts Österreich wiederum ist mit zahlreichen Ausstellern und Kurzvorträgen der Anlaufpunkt für alle, die für Wohn-, Bau- und Sanierungsprojekte die Aspekte Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität in den Mittelpunkt stellen. In der Sonderschau „Energiesparen im Smart Home“ (Halle 18) schließlich dreht sich alles um niedrigen Energieverbrauch bei viel Wohnkomfort – so erträumen sich Häuslbauer und Sanierer ihr neues Zuhause. Der OÖ Energiesparverband bietet dazu ein einzigartiges Angebot an Energieberatung und Information. Eine Vielzahl an smarten, energiesparenden Einfamilienhäusern und verschiedene Themen rund ums moderne Wohnen (intelligente Beleuchtung, Sonnenenergie- und Biomasse- Nutzung, …) werden präsentiert. Die Sonderschau stellt zudem alle gängigen Dämm-Materialien und deren Einsatzgebiete vor und hilft, den richtigen Dämmstoff fürs Eigenheim zu finden.

Erweitertes Vortragsprogramm

Ein umfangreiches Programm mit mehr als 70 kostenlosen Vorträgen und Produktinformationen wertet das Angebot der Haus & Bau zusätzlich auf. Die Besucher erwarten u. a. die Themen Bauen ohne Ärger, Heizkostenvergleich und Qualitäts-sicherung für Häuslbauer und Sanierer, Risiken und Gefahren für Bauauftraggeber u.v.m. Zusätzlich werden Vorträge über Wohnbau- finanzierung und Förderungen für Neuerrichtungen bzw. Sanierungen behandelt. „Die Haus & Bau wird auch heuer zum Treffpunkt fürs Bauen und Wohnen. Im Laufe der Jahre hat sich die Haus & Bau zu Österreichs größter Bau- und Wohnmesse im Herbst entwickelt – mit hoher Nachfrage von Seiten der Aussteller und steigendem Besucherinteresse“, so Messedirektor Helmut Slezak.