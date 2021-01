Halber U-Ausschuss mit Burgenland-Prominenz

Nicht ganz in voller Länge geht am Mittwoch der Ibiza-Untersuchungsausschuss weiter. Wegen der Nationalrats-Sondersitzung starten die Befragungen erst am frühen Nachmittag. Diese beginnen mit Burgenland-Prominenz: Der ehemalige Landesrat Christian Illedits (SPÖ) soll zu einem Sponsorvertrag der Novomatic-Tochter Admiral mit dem Fußballverein ASV Draßburg befragt werden.

Nach Illedits ist die Befragung von Markus Braun, Vorstand der Sigma Investment AG, vorgesehen. Er bekleidete Funktionen in diversen FPÖ-nahen Vereinen, zudem war bei ihm der umstrittene FPÖ-Mann Peter Sidlo Finanzvorstand.