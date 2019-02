Halbtagslösung für den Karfreitag

Mit ihrem Vorstoß, den Karfreitag zu einem halben Feiertag für alle Arbeitnehmer zu machen, hat die Regierung gestern einen gewaltigen Proteststurm ausgelöst. Mit ihrem Plan, dass schon heuer ab 14 Uhr alle frei haben sollen, glaubten die beiden Verhandler Walter Rosenkranz (FPÖ) und Peter Haubner (ÖVP), „am Status quo möglichst wenig zu verändern“. Notwendig geworden ist die Neuregelung wegen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes. Dieser hat befunden, dass es gleichheitswidrig ist, wenn der Karfreitag nur für Angehörige der alt-katholischen Kirche, der evangelischen Kirchen AB und HB und der evangelisch-methodistischen Kirche als Feiertag gilt — mit entsprechendem Zuschlag wenn gearbeitet wird.

Bedenken statt Lob

Österreich liege im Spitzenfeld bei den Feiertagen, „deswegen sind Mehrbelastungen für die Wirtschaft schwer zu rechtfertigen“, hatte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) im Vorfeld gesagt. Statt Lobeshymnen erntet die Regierung jedoch Bedenken aus allen Lagern: Als erste meldeten sich die Gewerkschaften zu Wort und verteufelten die vorgestellte Lösung als „Regierungspfusch“, wie es FSG-Chef Rainer Wimmer nannte. Mit dem halben Feiertag werde das EuGH-Urteil besonders „billig“ für die Arbeitgeber umgangen. Sehr schlecht würden die Handelsangestellten — rund 20 Prozent aller Arbeitnehmer — aussteigen, „weil sich nichts daran ändern wird, dass der Karfreitag einer der arbeitsintensivsten Tage bleibt und niemand den halben Tag frei bekommt“, so Teiber. „Ein Vierteltag ist zu wenig“, kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl. Schon jetzt hätten laut Umfrage knapp 40 Prozent der Arbeitnehmer freitags früher Schluss. Evangelischen, Altkatholiken und Methodisten würde ein ganzer Feiertag weggenommen.

Der Kompromiss wirft auch für den Handelskonzern Spar einige Fragen auf. Nicht geklärt sei aus dessen Sicht, ob auch das Öffnungszeitengesetz angepasst wird. „Also, ob wir zwar ab 14 Uhr offenhalten dürfen, aber Zuschläge bezahlen müssen, oder ob das überhaupt nicht mehr möglich sein wird“, so eine Sprecherin zur APA. „Diese halbe Lösung kostet den heimischen stationären Handel den ganzen Tagesumsatz“, so Handelsverband-GF Rainer Will. „Wir empfehlen eine vergleichbare Sonderregelung wie beim 8. Dezember“, an dem Mitarbeiter das Arbeiten ohne Angaben von Gründen ablehnen können.

Wirtschaft will Ausgleich

„Die nun fixierte Neuregelung des Karfreitags ist zwar besser als ein ganzer zusätzlicher Feiertag, bedeutet aber nach wie vor eine massive Mehrbelastung für alle Branchen — und wird 200 bis 300 Mio. Euro kosten“, meinte WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer verlangte, „dass es zu keiner Mehrbelastung für die im harten Wettbewerb stehenden Unternehmen kommt“.

Da stimmte die Opposition gerne ein: Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ist der ÖVP-FPÖ-Kompromiss nur „lächerlich“ und ein weiterer Kniefall vor der Wirtschaft. Neos-Arbeitsmarktsprecher Gerald Loacker zeigte sich erstaunt, „wie weltfremd eine Regierung agieren kann“. Zudem täten sich mit dieser „typisch österreichischen Lösung“ andere Probleme auf — etwa was die 14-Uhr-Regelung für Teilzeitarbeitskräfte bedeute. Besser wäre es gewesen, einfach einzelne Feiertage in Urlaubstage umzuwandeln.

Enttäuschung bei Kirche

Enttäuschung ruft die Halbfeiertags-Lösung bei Religionsvertretern hervor. „Uns wird ein halber Feiertag genommen“, verwies Bischof Michael Bünker von der Evangelischen Kirche darauf, dass es auch am Karfreitag-Vormittag Gottesdienste gebe. Der Präsident der evangelischen Synode, Peter Krömer, nannte die Regelung „inakzeptabel“. „Wir waren als Betroffene zu keinem Zeitpunkt in die politische Diskussion eingebunden“, bedauerte wiederum Bischof Heinz Lederleitner von der Altkatholischen Kirche.

Unterstützung kam auch von der Katholischen Kirche. Der Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka bedauerte, dass dieser auf Kosten der evangelischen Christen im Land gehe.