Halbzeit-Bilanz der oö. Impfwochen: Mehr als 53.000 Immunisierungen

Plus von fast 11.000 Impfungen – Rund 100 Angebote bis 23. Jänner

53.245 Corona-Impfungen konnten in der Woche vom 10. bis 16. Jänner in Oberösterreich verabreicht werden, das sind fast 11.000 Stiche mehr als in der ersten Jänner-Woche, wo 42.327 Corona-Impfungen gespritzt wurden.

Konkret wurden in der ersten Hälfte der konzertierten Impfwochen, die noch bis 23. Jänner laufen, 5810 Erst-, 12.645 Zweit- und 34.772 Drittstiche gesetzt. Rund 100 Impfangebote in den Gemeinden wurden mit Hilfe engagierter Ärzte auf die Beine gestellt. (Überblick unter: www.ooe-impft.at).

„Die Impfschwerpunkt-Wochen bieten den Vorteil, sich in der Nähe beim vertrauten Arzt ohne Termin impfen zu lassen. Dieses Vertrauensverhältnis ist sicher ein entscheidender Faktor für viele Menschen, daher werden die Impfangebote wieder gut angenommen“, sagt Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander. Auch die Bewerbung der Aktionen durch ehrenamtliche Unterstützer sei hilfreich.

Rund 100 Ärzte haben sich zudem bereit erklärt, niederschwellig und regional über die Corona-Impfung aufzuklären.

Impfzertifikate laufen ab

Aktuell sind in OÖ 1.006.281 Personen vollimmunisiert, das entspricht einer Impfquote in der Gesamtbevölkerung von 67,3 Prozent. Die Impfquote war schon höher, durch die Verkürzung der Gültigkeitsdauer der zweiten Impfung auf sechs Monate verliert derzeit aber eine Reihe von Personen wieder ihr gültiges Impfzertifikat.