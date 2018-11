Halbzeitwahl: Erster großer Test für Trump

Stünden Donald Trump und seine Republikaner in Europa zu Wahl, wäre das Ergebnis klar: Der Präsidentenpartei blühte ein Desaster. In den USA aber ist das gar nicht so sicher. Trumps Politik, die oft verständnisloses Kopfschütteln oder blankes Entsetzen auslöst, kommt bei vielen Wählern gut an, zumal da negative Nebenwirkungen wenig bis gar nicht spürbar sind. Die US-Wirtschaft brummt, Trumps erratische Politik trägt vielleicht dazu bei, dass sie nicht zu sehr überhitzt.

„It’s the economy, stupid!“

Und wie schon der demokratische Präsident Bill Clinton 1992 festgestellt hat, gilt bei Wahlen: „It’s the economy, stupid!“ („Auf die Wirtschaft kommt es an, Dummkopf!“).

Wirtschaftliche Themen stehen zwar nicht im Vordergrund der Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf, aber die Tatsache, dass die Konjunktur (noch?) gut läuft, sorgt bei vielen Amerikanern für gute Stimmung.

Dennoch: Das Rennen ist spannend wie selten eines davor. Und grundsätzlich gilt, dass bei der Halbzeitwahl die Präsidentenpartei die schlechteren Karten hat.

Für Trump und für die Demokraten geht es am Dienstag um viel. Gewählt werden die 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses und 35 der 100 Senatssitze. Prognosen zufolge dürften die Republikaner im Repräsentantenhaus ihre derzeitige Mehrheit von 236 Mandaten einbüßen. Dies würde Trump in seinen politischen Möglichkeiten stark einschränken. Die Abschaffung der verhassten Gesundheitsreform „Obamacare“ kann er sich dann endgültig abschminken. Auch für seine Mauerpläne an der Grenze zu Mexiko wird es dann kein Geld geben. Über allem schwebt das Damoklesschwert eines Amtsenthebungsverfahrens wegen der Russland-Affäre. Das Repräsentantenhaus könnte so ein Verfahren einleiten, auch wenn eine Amtsenthebung letztlich unwahrscheinlich ist. Denn dafür wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat nötig.

Es ist sogar fraglich, ob die Demokraten überhaupt den „Midterm-Tsunami“ schaffen und den Republikanern auch im Senat die einfache Mehrheit abluchsen. Die Ausgangslage ist nämlich ungünstig. Die Oppositionspartei muss 24 Senatssitze verteidigen, die Regierungspartei nur acht, dazu kommen zwei Sitze von Unabhängigen. Somit sind 43 Republikaner weiterhin fix im Senat, während die Demokraten nur mit 24 Senatoren in den Wahltag starten. Laut Prognosen ist es sogar wahrscheinlicher, dass die Republikaner ihre Mehrheit von 51 Sitzen im Senat ausbauen.

Hoffen auf MeToo-Effekt

Umso härter wird um jede Stimme gerungen. Die Demokraten setzen dabei heuer besonders auf Frauenpower. Auch die Obamas — Ex-Präsident Barack und Ex-Fort-Lady Michelle — haben sich nch einmal in die Wahlschalcht geworfen.

Unter dem Einfluss der MeToo-Bewegung spielen Frauenthemen eine große Rolle. Donald Trump bietet in dieser Hinsicht eine offene Flanke. Vor Anhängern spottete er etwa über Christine Blasey Ford, die dem jüngst ernannten Verfassungsrichter Brett Kavanaugh versuchte Vergewaltigung vorwirft. Umfragen verzeichnen einen besonders hohen Mobilisierungsgrad weiblicher Wähler. Dieser entspringt der Empörung über Trump. Die Demokraten versuchten den Zorn in Wählerstimmen umzumünzen, indem sie besonders viele Kandidatinnen aufstellten.

Nährt Trump Gewalt?

Ein großes Fragezeichen ist, welche Auswirkungen die Briefbombenserie gegen Politiker und Förderer der Demokraten sowie der von einem antisemitischen Trump-Fan verübte Massenmord in einer Synagoge in Pittsburgh auf den Wahlausgang haben. Trump weist Vorwürfe, seine polarisierende Politik würde die Gewaltbereitschaft schüren, empört zurück und schiebt die Schuld wie gewohnt auf kritisch über ihn berichtende Medien.

Ansonsten setzte der Präsident auf sein Leibthema Migration. Die aus Mittelamerika Richtung USA marschierende Migranten-Karawane kam ihm gerade Recht. Sie bietet Trump Gelegenheit, sich einmal mehr als aufrechter Kämpfer gegen illegale Zuwanderung in Szene zu setzen. Er schickt Tausende Soldaten an die Grenze zu Mexiko und stellt nun sogar das verfassungsmäßige Recht jedes in den USA geborenen Kindes auf die amerikanische Staatsbürgerschaft infrage.

Hohe Wahlbeteiligung

Für zusätzliche Spannung sorgt die hohe Wahlbeteiligung. Eine solche zeichnet sich in den Bundesstaaten ab, wo die Wähler schon jetzt zum „early voting“ gehen können. In vier dieser Staaten waren schon am vergangenen Wochenende mehr Stimmen abgegeben worden, als bei den Midterm-Wahlen 2014 in der gesamten Vorphase.

Offensichtlich hat es Trump wie kaum ein Präsident vor ihm geschafft, die Amerikaner zu politisieren.

Ob das für ihn gut oder schlecht ist, wird man am Mittwoch wissen…