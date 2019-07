Halep und S. Williams im Wimbledon-Halbfinale

Die Rumänin Simona Halep und US-Tennisstar Serena Williams sind am Dienstag ins Halbfinale des Grand-Slam-Tennisturniers von Wimbledon eingezogen. Halep besiegte die ungesetzte Chinesin Zhang Shuai nach frühem Rückstand in 86 Minuten 7:6(4),6:1. Williams bezwang ihre ungesetzte Landsfrau Alison Riske in 2:01 Std. 6:4,4:6,6:3 und steht zum zwölften Mal im Halbfinale dieses Majors.

Es ist Haleps insgesamt zweites Wimbledon-Halbfinale nach 2014. Ihren bisher einzigen Grand-Slam-Triumph hatte sie im Vorjahr in Paris gefeiert. Ihre Halbfinalgegnerin ist Elina Switolina (UKR-8) oder Karolina Muchova (CZE). Williams tritt als nächstes gegen die Tschechin Barbora Strycova oder die Britin Johanna Konta (19) an.

Später am Dienstag trat Williams noch mit Lokalmatador Andy Murray erneut am Center Court in der zweiten Mixed-Runde an.