Halle: Neonazi plante Massaker an Juden

Der Angreifer von Halle an der Saale hat ein „Massaker“ an Juden geplant. Der 27-jährige Stephan B. sei zur Synagoge gegangen, „um zahlreiche Menschen zu töten“, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Donnerstag. „Was wir gestern erlebt haben, war Terror.“ Der Rechtsextremist habe bei seiner Tat neben selbstgebauten Waffen in seinem Auto vier Kilogramm Sprengstoff gehabt.

Nach Angaben der Ermittler sei er „tief durchdrungen von einem erschreckenden Antisemitismus“ und geprägt von Fremdenhass und Rassismus. B. wollte mit seiner Tat „weltweite Wirkung erzeugen“ durch das live ins Internet übertragene Tatgeschehen und seine Pläne, die er zuvor im Internet verbreitet hatte. Er habe sich dabei „in der Tradition vergleichbarer Attentäter“ gesehen, etwa von jenem im neuseeländischen Christchurch, sagte Frank.

Dass B.’s Verbrechen weniger blutig endet als jenes in Christchurch, wo ein Rechtsextremist im März 51 Muslime erschossen hatte, ist der schweren Tür am Eingang der Synagoge zu verdanken: B. wollte das Schloss aufschießen, was ihm aber nicht gelang. Daraufhin schoss er auf der Straße einer Passantin in den Rücken. Sie stirbt. Danach erschoss B. in einem Döner-Imbiss einen jungen Mann. Im 15 Kilometer entfernten Landsberg konnte ihn die Polizei dann stellen. Er wurde angeschossen, ist aber vernehmungsfähig.

Steinmeier: „Tag der Scham und der Schande“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte gestern nach einem Besuch der Synagoge in Halle, „dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande“. Und: „Wer jetzt noch einen Funken Verständnis zeigt für Rechtsextremismus und Rassenhass (…), wer das rechtfertigt, der macht sich mitschuldig.“ Kanzlerin Angela Merkel forderte, alle Mittel des Rechtsstaats zu nutzen, „um gegen Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit vorzugehen“.

Die jüdische Gemeinde in Halle beklagte unzureichenden Polizeischutz der Synagoge, wo am Mittwoch mit Jom Kippur der höchste Feiertag begangen wurde. Auch, dass die Polizei erst 15 Minuten nach dem Notruf am Tatort war, sorgt für Kritik. Für den Chef der Polizeigewerkschaft, Oliver Malchow, „zeigt dieser Fall, wie dünn die Personaldecke der Polizei ist“. Man könne „nicht alles vorhersehen und verhindern.“