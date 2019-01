Hallencup als Standortbestimmung

Großteil der OÖ-Ligisten tritt in Bestbesetzung in Trauner Sporthalle an

Von Christoph Gaigg

Der traditionelle Auto Günther Hallencup ist längst mehr, als nur ein nettes Spielchen im Winter, um nach den Weihnachtsferien wieder in die Gänge zu kommen. Für den Großteil der 16 OÖ-Ligisten dient der Bewerb in der Trauner HAKA-Arena vielmehr als erste echte Standortbestimmung zum Start in die Frühjahrsvorbereitung. „Der Cup hat für uns einen beträchtlichen Stellenwert“, sagte etwa Herbert Panholzer, Cheftrainer der Askö Oedt, der zwar erst von Verletzungen zurückgekehrte Spieler wie Reiter oder Schmidl schonen wird, aber: „Es ist eine gute Möglichkeit, dass sich Spieler zeigen können.“

Die meisten Teams treten in Bestbesetzung an, so auch Rekordsieger Donau Linz: „Eine ganz tolle Veranstaltung. Wir wollen versuchen, den positiven Trend auch in der Halle fortzuführen“, meinte Harald Gschnaidtner, Coach des Vize-Herbstmeisters. Die Linzer sind übrigens ein heißer Tipp von Ex-Ried-Ballkünstler Herwig Drechsel, der beim traditionellen Bankett im Welser WINWIN, ebenso wie Trainerlegende Klaus Roitinger, auch Wallern ganz oben auf der Rechnung hatte. „Super, dass es so ein Turnier gibt“, meinte Drechsel.