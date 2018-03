Hamas hetzt Palästinenser in Tod

Mindestens 12 Palästinenser bei gewalttätigem „Marsch für Rückkehr“ an der israelischen Grenze erschossen

Blutiger „Marsch der Rückkehr“ im Gazastreifen: Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee sind am Freitag mindestens zwölf Palästinenser getötet worden. Rund 1100 Demonstranten wurden an der Grenze zu Israel verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Nach Aussage der israelischen Armee wurde bei den gewaltsamen Protesten gezielt auf Rädelsführer der geschätzt 30.000 Demonstranten geschossen. An vielen Stellen hätten junge Männer versucht, die Grenzbefestigungen zu durchbrechen. Auf sie sei scharf geschossen worden. Alle Todesopfer seien junge Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.

Die islamistische Hamas wollte mit der Aktion ihren Anspruch auf ein Recht auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.

Islamisten missbrauchen kleines Mädchen

Die Hamas setzt gezielt auch Kinder der Todesgefahr aus: So schickte sie am Freitag sogar eine Siebenjährige über den Grenzzaun. Das Mädchen sei über den Zaun nach Israel geklettert, sagte ein Armeesprecher. Die Armee habe dafür gesorgt, dass das Kind wieder sicher zu seinen Eltern zurückkomme.

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hatte vor einer Annäherung an den Grenzzaun gewarnt. „Jeder, der sich dem Zaun nähert, riskiert sein Leben“, twitterte er auf Arabisch. Die Armee hatte mehr als 100 Scharfschützen in Grenznähe postiert.

Massenproteste Auftakt für einen heißen Mai

Die Massenproteste sind nach Angaben der Hamas eine Botschaft an US-Präsident Donald Trump, der kürzlich Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hatte. Die Palästinenser beanspruchen Ostjerusalem als Hauptstadt ihres angestrebten Staates.

Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Die Palästinenser begehen diesen Tag als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser geflohen sind oder vertrieben wurden. Am 14. Mai wollen die USA zudem ihre neue Botschaft in Jerusalem eröffnen.