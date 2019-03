Hamilton eroberte Pole Position in Melbourne

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat am Samstag die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix von Australien erobert. Der 34-jährige Brite, der heuer auf seinen bereits sechsten WM-Titel losgeht, sorgte in 1:20,486 Minuten für einen neuen Streckenrekord auf dem Kurs in Melbourne. Dahinter folgten sein Teamkollege Valtteri Bottas und Ferrari-Star Sebastian Vettel auf den Rängen zwei und drei.

Während der Finne Bottas nur 0,112 Sekunden hinter dem Titelverteidiger lag, betrug der Rückstand des deutschen Herausforderers bereits 0,704 Sekunden. Unmittelbar dahinter folgte der Niederländer Max Verstappen (+0,834) im Red Bull auf dem vierten Platz. Für Hamilton war es die insgesamt 84. Pole Position seiner Karriere in der Motorsport-Königsklasse, deren neue Saison am Sonntag (Start: 6.10 Uhr MEZ/live ORF eins, RTL und Sky) mit dem ersten von 21 Rennen beginnt.