Hamilton fährt Spielberg davon

Formel 1: Mercedes-AMG und die Scuderia Ferrari geben in England den Ton an

Weltmeister Lewis Hamilton hat am Freitag das erste Freie Training für den Grand Prix von Silverstone dominiert. Der Brite lag mit der Tagesbestzeit von 1:27,487 Min. exakt 0,367 Sekunden vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (FIN).

Hamilton, Bottas und die Mercedes-Mannschaft fuhren damit auch dem Debakel von Spielberg auf und davon, als beide Piloten die Zielflagge nicht gesehen hatten.

Ferrari-Pilot und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (D) markierte im zweiten Trainingsdurchgang die Bestzeit, seine 1:27,552 Min. waren nur unwesentlich langsamer, als die mittägliche Hamilton-Runde.

Spielberg-Sieger Max Verstoppen musste seinen Red Bull fünf Minuten vor Trainingsschluss nach Anweisungen aus der Box stoppen. Möglicherweise handelte es sich um ein Hydraulikproblem an seinem Getriebe. Verstappen wäre auch besser in der Box geblieben, denn schon in der zweiten Runde der zweiten Einheit knallte der hochgelobte Niederländer in die Begrenzung und zerstörte den Heckantrieb seines RB 14 vollends.

Bruchpilot Grosjean

In Spielberg hatte Romain Grosjean mit Platz vier noch das beste Ergebnis für Haas bisher eingefahren, in Silverstone wurde der Franzose brutal in die „Realität“ zurück geholt. Nach einem kapitalen Abflug im ersten Training musste auch Grosjean in der zweiten Session zuschauen, sein Auto war zu sehr demoliert.