Hamilton in Barcelona vor Bottas auf Pole Position

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton startet am Sonntag von der Pole Position aus in den Grand Prix von Spanien in Barcelona. Der britische Weltmeister fuhr am Samstag im Qualifying 0,040 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas Bestzeit. Zwei Mercedes in der ersten Reihe hat es in dieser Saison noch nicht gegeben. Für Hamilton ist es die 74. Pole seiner Karriere.

Aus der zweiten Reihe gehen die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel (+ 0,132 Sek.) und Kimi Räikkönen (0,439) ins Rennen. Dahinter folgen die Red Bull von Max Verstappen (0,643) und Daniel Ricciardo (0,645).