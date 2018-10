Hamilton machte den Sack zu

Platz vier reichte zum fünften WM-Titel in Formel 1 — Mexiko-Sieg ging an Verstappen

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2018 ist endgültig entschieden. Erwartungsgemäß hat sich der Brite Lewis Hamilton (Mercedes) zum fünften Mal nach 2008, 2014, 2015 und 2017 zum Champion der Königsklasse des Motorsports gekrönt. Damit zog Hamilton mit dem legendären Juan Manuel Fangio (ARG) gleich. Vor ihm im Ranking liegt nur noch Michael Schumacher (D), der es in seiner großen Karriere sogar auf sieben WM-Titel gebracht hat. Das Rennen selbst verlief aber gar nicht nach dem Geschmack des 33-Jährigen, der sich zwar am Start auf Platz zwei vorschieben konnte, sich letztlich aber nach groben Problemen mit den Reifen mit Rang vier zufrieden geben musste.

Zum strahlenden Sieger avancierte Max Verstappen. Der Niederländer presste sich gleich am Start an seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo, der die Pole Position erobert hatte, aber auf Rang drei zurückfiel, vorbei und zog davon. Letztlich konnte Verstappen im Red Bull das Geschehen kontrollieren und seinen insgesamt fünften Grand-Prix-Sieg einfahren. Heuer hatte er ja schon in Österreich triumphiert, im Vorjahr ebenfalls in Mexiko sowie in Malaysia und 2016 in Spanien.

Apropos 2016: In Malaysia vor zwei Jahren hatten die Roten Bullen den letzten Doppelsieg gefeiert, gestern schienen sie auf dem Weg zum nächsten. Denn Daniel Ricciardo arbeitete sich auf Platz zwei vor, hielt dann Sebastian Vettel (Ferrari) souverän in Schach, ehe er neun Runden vor Schluss mit einem Defekt ausrollte. Sein bereits achter Ausfall in dieser Saison, er ist heuer der personifizierte Pechvogel.

Dadurch erbte Vettel den zweiten Rang — im Kampf um die Weltmeisterschaft aber zu wenig. Er hätte gewinnen müssen und Hamilton nicht unter die Top sieben kommen dürfen, um die Entscheidung noch einmal zu verschieben. Nach Mexiko warten ja noch Brasilien (11. November) und Abu Dhabi (25. November). Hinter Vettel wurde dessen Teamkollege Kimi Raikkönen nach einem unauffälligen Rennen Dritter, gefolgt vom Mercedes-Duo Hamilton und Valtteri Bottas.RoKo