Hamilton und Mercedes dominierten Trainingsauftakt

Angeführt von Weltmeister Lewis Hamilton hat Mercedes den ersten Trainingstag der neuen Formel-1-Saison in Australien dominiert. Der britische Titelverteidiger fuhr am Freitag in Melbourne Tagesbestzeit und war dabei 0,048 Sekunden schneller als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.

Der Niederländer Max Verstappen lag im Red Bull als Dritter bereits acht Zehntelsekunden hinter Hamilton zurück. Überraschend deutlich distanziert wurde auch Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, der sich mit Platz fünf hinter Red-Bull-Neuzugang Pierre Gasly aus Frankreich begnügen musste.

Im ersten Training zu Mittag (Ortszeit) war Vettel, der als Hamiltons erster WM-Herausforderer gilt, noch knapp hinter dem Titelträger Zweiter gewesen. Das für die Startaufstellung des ersten Saisonrennens maßgebliche Qualifying steht am Samstag (7.00 Uhr MEZ/live ORF eins) auf dem Programm.