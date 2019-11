Hamilton zum 6. Mal F1-Weltmeister – Bottas-Sieg in USA

Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister. Der Brite beseitigte beim US-Grand-Prix in Austin mit einem zweiten Platz alle Zweifel. Damit kann er in den übrigen zwei Rennen in Sao Paulo und Abu Dhabi nicht mehr von seinem Mercedes-Teamrivalen Valtteri Bottas eingeholt werden, der sich am Sonntag den Sieg schnappte. Dritter war Max Verstappen im Red Bull.

Ferrari-Hoffnung Charles Leclerc fehlte das gesamte Rennen über die Geschwindigkeit, um vorne mitzufahren. Der Monegasse wurde ungefährdet Vierter vor Red-Bull-Mann Alexander Albon. Sechster wurde der Australier Daniel Ricciardo im Renault. Sebastian Vettel im zweiten Ferrari fiel nach einem technischen Gebrechen schon nach wenigen Runden aus.

Hamilton hatte bereits 2008, 2014, 2015, 2017 und 2018 die Fahrer-Weltmeisterschaft gewonnen. Mit sechs Titeln überholte er in der historischen Bestenliste den Argentinier Juan Manuel Fangio und stieg zum alleinigen Zweiten hinter Michael Schumacher auf. Der Deutsche hatte von 1994 bis 2004 sieben Titel geholt. Nächstes Jahr kann Hamilton diese wichtigste Schumacher-Bestmarke egalisieren.

“Wir werden noch immer besser”, meinte Hamilton, der heuer noch seine eigene Rekord-Punktezahl übertreffen kann. Im Vorjahr hatte er 408 Zähler gemacht, auch damals hatte es 21 Rennen gegeben. Aktuell hält Hamilton bei 381, 52 kann er bestenfalls noch einsammeln. “Danke euch so sehr, Jungs! Wir haben einen unglaublichen Job gemacht. Ich kann es nicht glauben”, freute er sich noch im Cockpit. “Es war so ein schwieriges Rennen für uns.”

Hamilton war nur als Fünfter gestartet – weiter hinten war er zuletzt im Juli 2018 in Hockenheim als Quali-14. gewesen. Doch schon nach wenigen Metern hatte der 34-Jährige beide Ferrari überholt. Vettel, der nach dem Start ein Problem bekam und über heftiges Untersteuern klagte, wurde auf Platz sieben zurückgereicht. In der 8. Runde brach seine Radaufhängung an der Hinterachse, der Deutsche musste seinen roten Dienstwagen abstellen.

Vorne setzten sich Bottas, Verstappen und Hamilton ab. Verstappen wechselte in der 14. Runde als erster aus dem Trio die Reifen. Der Finne Bottas folgte eine Runde später, während Hamilton länger auf seinem ersten Satz blieb. In der 24. Runde überholte Bottas seinen Teamkollegen. Erst danach bog Hamilton in die Boxengasse ein und ließ neue Gummis anstecken, mit denen er durchfahren sollte.

Nach seinem zweiten Stopp fuhr Bottas in der Schlussphase mit frischen Reifen wieder an Hamilton vorbei. Verstappen hingegen schaffte den Sprung auf Platz zwei nicht mehr. Am Ende verhinderten Gelbe Flaggen wegen eines Ausritts von Haas-Pilot Kevin Magnussen einen letzten Versuch des Niederländers mit der Überholhilfe DRS.

“Ich habe mein Ziel heuer verfehlt, das war der Titel”, konnte sich Bottas nach dem siebenten Sieg in seiner Karriere offensichtlich nicht so richtig freuen. “Gratulation an Lewis. Es gibt immer noch das nächste Jahr. Er verdient es”, gab sich der 30-Jährige aber als fairer WM-Verlierer. In der Gesamtwertung liegt Bottas zwei Rennen vor Schluss uneinholbare 67 Punkte zurück.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff erinnerte nach dem Rennen an seinen langjährigen Wegbegleiter Niki Lauda. “Niki würde die Kappe ziehen”, sagte der Wiener am Sonntag auf Nachfrage im Interview mit dem ORF-Fernsehen. “Ich glaube, er wäre stolz gewesen, was wir hier geschafft haben. Jetzt werden wir das genießen die nächsten Stunden.”