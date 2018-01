Hammer: „Klares Bekenntnis zu einem starken Bundesheer“

Die Fragen an NR-Abg. Michael Hammer (Vorsitzender der Bundesheerkommission und stv. Obmann im Landesverteidigungsausschuss ) stellte H. Schicho.

Vor fünf Jahren gab es ein klares Votum für die allgemeine Wehrpflicht. Damals wurde auch eine Attraktivierung der Grundausbildung versprochen. Wurde das Versprechen eingelöst?

HAMMER: Zum einen ist es sehr wichtig gewesen, dass dieses Votum pro Wehrpflicht — und damit auch pro Zivildienst — ausgegangen ist. Dies ist für das österreichische Bundesheer sehr wichtig und ich bin der Meinung, dass dieser Dienst am Staat auch gesellschaftspolitisch wichtig ist. Es wurden darauf hin Maßnahmen gesetzt, den Grundwehrdienst zu attraktivieren. Hier sind jedenfalls Fortschritte zu verzeichnen, wir sind hier aber auf einem Weg, der gerade auch von der neuen Regierung fortgesetzt werden muss. Ich selbst habe in meinen Funktionen diese Verbesserung des Grundwehrdienstes ganz oben auf der Agenda.

Vor 150 Jahren wurde die Wehrpflicht eingeführt. Wie wichtig ist die Wehrpflicht heute?

Die Wehrpflicht ist für das österreichische Bundesheer und die Landesverteidigung sehr wichtig. Wir brauchen diese jungen Soldaten in vielfältigsten Einsatzbereichen. Sie leisten eine sehr wertvolle Arbeit. Sie sind für uns aber auch in weiterer Folge der Pool aus dem wir schöpfen, um zukünftige Berufssoldaten zu gewinnen und auch Soldaten, die sich in weiterer Folge im Rahmen der sehr wichtigen Miliz einbringen. Ohne Wehrpflicht wäre es viel schwieriger, Personal für das Bundesheer zu lukrieren.

Die neue Regierung hat ein klares Bekenntnis samt der Aufstockung der finanziellen Mittel gegeben. Was erwarten Sie vom neuen Verteidigungsminister?

Das Regierungsprogramm ist ein klares Bekenntnis zu einem starken österreichischen Bundesheer. Ich persönlich arbeite mit dem neuen Verteidigungsminister Kunasek hervorragend zusammen. Wir haben gemeinsam auch das Kapitel Landesverteidigung für das neue Regierungsprogramm verhandelt. Ich erwarte mir, das wir gemeinsam den begonnenen Aufschwung für das Bundesheer fortsetzen. Es muss uns in den nächsten Jahren gelingen, auch die dafür notwendigen Mittel bereitzustellen.

Noch immer stehen Soldaten an den Grenzen. Wie lange wird das nötig sein?

Die Soldatinnen und Soldaten leisten hier im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes hervorragende Arbeit, die der Bevölkerung auch ein Gefühl der Sicherheit bringt. Dies ist derzeit jedenfalls noch nötig. Wie lange, ist schwer prognostizierbar und muss im Rahmen der allgemeinen Lagebeurteilung entschieden werden.

Wie verändert sich das Berufsbild des Soldaten?

Soldat bzw. Soldatin ist ein sehr wichtiger und angesehener Beruf. Zum Glück ist es derzeit auch wieder so, dass der Beruf Soldat für viele eine gute Berufsperspektive ist und wir viele Interessenten und Bewerber haben. Es gibt innerhalb des Bundesheeres derart viele Möglichkeiten, weil für verschiedenste Bereiche Soldaten und Spezialisten gebraucht werden.

Welche Rolle soll unser Bundesheer in der europäischen Sicherheitspolitik übernehmen?

Österreich kann und wird wichtige Beiträge im Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik übernehmen. Wir haben vor kurzem auch PESCO, die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit in der europäischen Verteidigungspolitik unterzeichnet. Ziel dabei ist es, die Vertiefung der Kooperation zwischen EU-Mitgliedstaaten und gemeinsame Verteidigungsfähigkeiten zu entwickeln. Hier wird es verschiedenste Projekte geben, an denen sich Österreich beteiligen wird. Wir sind zum Beispiel jetzt schon für einige EU-Staaten die Anlaufstelle, wenn es um die Gebirgsjäger-Ausbildung geht. Wichtig ist auch ein Beitrag zur gemeinsamen Sicherung der EU-Außengrenzen.