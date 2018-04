Handel: „Der Mensch macht den Unterschied“

Stationärer Handel gegen Shopping im Internet: Können sich eingesessene Unternehmen dauerhaft gegen die Online-Konkurrenz durchsetzen? Nicht ganz unerwartet lautete die Antwort beim gestrigen oberösterreichischen Handelskongress: „Ja“.

Wie das gelingen soll, darüber waren sich die geladenen Experten weitgehend einig. Der Kunde muss in den Mittelpunkt rücken. Persönlicher Service und das Wohlfühl-Erlebnis seien die Wettbewerbsvorteile, die es zu bedienen gilt, so der Tenor.

Investition in Mitarbeiter

Wichtigste Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden im Handel dabei: Der Mitarbeiter. Auch dessen Stellenwert müsse entsprechend honoriert werden, betont Ernst Wiesinger, Vorstandsvorsitzender bei Kellner & Kunz sowie Geschäftsführer der unter anderem auf Werkzeug spezialisierten Reca Group. Ein Pladoyer also für höhere Löhne im Handel? „Ja, ein Mitarbeiter, der den Kunden zufriedenstellt, ist ja auch sein Geld wert. Der Mensch muss wieder mehr in den Mittelpunkt rücken“, so Wiesinger: „Kundenbindung passiert von Mensch zu Mensch.“ Dementsprechend auch sein Rat: Anstatt nur auf die richtige Schaufenstergestaltung zu achten, sollte man auch in den Mitarbeiter-Nachwuchs investieren.“

Einkaufen als Erlebnis

In die gleiche Kerbe schlägt Costumer-Service- Expertin Maria-Theresa Schinnerl. „Perfekter Kunden-Service wird in Zukunft der entscheidende Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen sein. Persönlicher Kunden-Service wichtiger denn je“, so Schinnerl. Sich auf diese verbliebenen Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Online-Handel zu konzentrieren sei der entscheidende Punkte, betont auch Business Coach Alexander Herzberg. Denn die Zeit sei nicht mehr umkehrbar. „Der digitale Zug ist abgefahren, es ist wie es ist“, so seine klare Ansage.

Wie sehr das Internet den stationären Handel trifft, aber auch welche Vorteile man an als Händler hat, weiß auch WKO-Spartenobmann Christian Kutsam aus dem eigenen Modegeschäft: „Der Kunde kennt bei vielen Produkten den Online-Preis, jedoch ist er auch bereit, einen angemessenen Preisunterschied zu zahlen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Kunde das Produkt bereits in der Hand hat, das erzeugt ein Begehren. Der Handel muss ein Erlebnis bieten, denn der Trend geht eindeutig zum Kaufen auf Genuss-Ebene“, ist Kutsam überzeugt.