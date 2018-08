Handel ist für Schulstart gerüstet

Auch wenn es viele nicht glauben wollen: Der Schulbeginn rückt schön langsam in Sichtweite. Damit ist jetzt Hochsaison für die heimischen Papierfachhändler. „Wir sind bereit“, erklärt Gisela Gabauer, stellvertretende Gremiumobfrau des Papier- und Spielwarenhandels in Oberösterreich und Inhaberin eines Schreibwarengeschäfts in Gallneukirchen. Es wird schon auf Hochtouren gearbeitet, um die Wünsche der Schüler, Eltern und Lehrer zu erfüllen. „Bereits seit Juli kommen Eltern mit Listen zu uns“, schildert Gabauer. Für jene, die sich die Schulsachen nicht selbst zusammensuchen wollen, bietet sie in ihrem Geschäft einen besonderen Service an. Eltern können die Listen der benötigten Dinge einfach abgeben und kurze Zeit später den Einkauf abholen. Vorteil am Fachgeschäft „Bei uns bekommen Sie jedes Produkt auch wenn es noch so ausgefallen ist“. Außerdem arbeiten die Geschäfte eng mit den Schulen zusammen und wissen daher genau was gefragt ist.

Ein Dorn im Auge sind Gabauer Sammelbestellungen der Schulen, bei denen gleich für die ganze Schule beim Großhändler eingekauft wird. „Die Schulen wissen nicht was sie damit anrichten. Sie zerstören damit die Nahversorger vor Ort. Von Spitzer und Bleistift kann kein Geschäft leben“, so Gabauer. Der Preis passe auch bei den kleineren Geschäften, das würden Testkäufe immer wieder zeigen.

Umsatzbringer sind derzeit Sportbeutel, Brotdosen und Trinkflaschen mit gleichem Design wie die Schultasche. Außerdem sind Neonfarben gerade total angesagt. Bei den Schultüten ist ebenfalls wichtig, dass das Motiv zur Schultasche passt. Hier geht der Trend klar zum Kaufen statt zum selber basteln. Außerdem sind Tüten, die Geräusche machen gefragt. „Beim Inhalt ist es vielen Eltern wichtig, dass er frei von Süßigkeiten ist“, erklärt Gabauer. Die Schultasche hingegen bringt den Erstklässlern der Osterhase. Jetzt sind es eher die Schulrucksäcke, die von älteren Schülern verstärkt nachgefragt werden.

