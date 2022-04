Handel will Aus für Maskenpflicht

Am Samstag läuft die österreichweite Verordnung zur Maskenpflicht in Innenräumen aus, der heimische Handel fordert damit auch das generelle Ende der Vorschrift in den Geschäften.

Laut WKO-Handelsobmann Rainer Trefelik spreche die epidemiologische Sichtweise klar für das Ende der Maskenpflicht im Handel. Die Abschaffung solle dann auch für das Personal im Lebensmittelhandel gelten, um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden, betont er.

Ähnlich argumentiert Christian Prauchner, Obmann des Lebensmittelhandels: Da die Neuinfektionen nun stark sinken würden und das Infektionsrisiko beim Lebensmitteleinkauf äußerst gering sei, sei eine Fortführung der Maskenpflicht den Beschäftigten im Lebensmittelhandel nicht mehr zumutbar.

Er sieht nun die Eigenverantwortung als tragende Säule. Auch der Handelsverband schloss sich der Forderung an. Fast alle europäischen Länder hätten die Maskenpflicht in den Geschäften bereits aufgehoben, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Er fordert auch Vorbereitungen der Regierung, um bei einer neuen Infektionslage krisenfest durch den kommenden Herbst bzw. Winter zu kommen.