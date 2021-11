Handels-KV: Dritte Runde unter schwierigen Vorzeichen

Nach dem KV-Abschluss am Sonntag bei den Metallern mit plus 3,55 Prozent rücken nun die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel in den Fokus. Ab 11 Uhr verhandeln am Donnerstag die Sozialpartner in der Wirtschaftskammer in Wien um die Gehälter von rund 415.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel.

Ein Abschluss in der dritten Runde ist eher unwahrscheinlich. Die Gewerkschaft hat bisher noch keine Gehaltsplus-Forderung auf den Tisch gelegt, die Arbeitgeber noch kein konkretes Angebot vorgelegt. Die zentralen Forderungen der Arbeitnehmervertreter sind ein deutliches Gehaltsplus, eine höhere Abgeltung für Mehr- und Nachtarbeit sowie längerer Urlaub. Die Handels-Arbeitgebervertreter sehen aufgrund der anhaltenden Coronakrise wenig Spielraum für kräftige Gehaltserhöhungen.

Die KV-Verhandler haben traditionell immer auch die Teuerung im Blick. Die Inflationsrate von Oktober 2020 bis September 2021 lag in Österreich bei 2,1 Prozent. Für Oktober erwartet die Statistik Austria eine Teuerung von 3,6 Prozent.