Handelsgespräche in schwieriger Phase

Im Handelsstreit der USA mit der EU ist noch kein Land in Sicht. „Wir sind noch nicht dort, wo wir hinmüssen“, sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Es sei erst ein Drittel des Weges bestritten. „Der schwierigste Teil, der kommt jetzt.“ Trotzdem sei kein Pessimismus angebracht.

Das US-Handelsministerium hatte am Wochenende einen Prüfbericht zur Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Auto-Importe an Präsident Donald Trump übergeben. Dieser hat nun 90 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er deutlich erhöhte Zölle von bis zu 25 Prozent verhängt. Altmaier sagte, Trump habe für viele Maßnahmen im Kongress keine Mehrheit und suche deswegen nach Alternativen.

Auf der anderen Seite führen China und die USA in ihrem Konflikt in Washington weitere Gespräche. Ein Aspekt dabei: Chinas Zusage, eine substanzielle Menge an Gütern und Dienstleistungen aus den USA einzuführen sowie die damit einhergehenden Strukturänderungen im Reich der Mitte.