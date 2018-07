Handelsstreit bringt China und EU näher zusammen

Der gemeinsame Widerpart in Person von US-Präsident Donald Trump lässt die Europäische Union und China wieder zusammenrücken. Beim EU-China-Gipfel in Peking am Montag gab es selbst in festgefahrenen Handelsfragen Fortschritte. Erstmals seit drei Jahren gab es auch Einigkeit über eine gemeinsame Erklärung am Ende des Gipfels, die die strategische Partnerschaft bekräftigte.

„In der heutigen Welt ist diese Partnerschaft wichtiger als je zuvor“, betonte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Beide Seiten kamen überein, den seit vier Jahren nur langsam vorankommenden Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen neuen Schwung zu geben. Auch wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe vereinbart, um eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) voranzubringen. Zuletzt hatte Eurochambres-Präsident Christoph Leitl eine grundlegende Reform bzw. sogar eine Neu-Gründung der WTO ohne die USA ins Spiel gebracht.

„Kräfte der Stabilität“

„Die EU und China sind zwei Kräfte der Stabilität“, sagte Chinas Premier Li Keqiang nach den Gesprächen mit Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Großen Halle des Volkes. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfing Tusk und Juncker am Abend.

Wegen des großen Handelsdefizits der USA zieht Trump gerade mit Strafzöllen gegen die EU, China, aber auch Japan, Kanada oder Mexiko zu Felde. Nach einem ersten Aufschlag mit 25-prozentigen Strafzöllen auf Importe aus China im Wert von 34 Mrd. US-Dollar (29 Mrd. Euro) sollen diesen Monat weitere auf Einfuhren von 16 Mrd. Dollar folgen. Bis Ende August droht Trump mit Sonderabgaben von zehn Prozent auf Waren aus China im Wert von 200 Mrd. Dollar. Er denkt an Strafzölle auf alle chinesischen Einfuhren von rund 500 Mrd. Dollar.