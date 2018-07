Handelsstreit: Trump legt nach

US-Präsident Donald Trump droht damit, Zölle auf chinesische Einfuhren im Wert von 500 Milliarden Dollar (431 Milliarden Euro) zu verhängen. Im US-Sender „CNBC“ sagte er am Freitag mit Blick auf das Handelsdefizit mit China: „Die USA liegen gewaltig zurück.“ Er sei „bereit, bis 500 zu gehen“. Die USA haben bereits chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt, woraufhin China gegen US-Einfuhren in gleicher Höhe Strafzölle verhängte. Doch damit nicht genug: Trump warf China und der EU vor, den Wert ihrer Währung künstlich niedrig zu halten, um sich Vorteile im internationalen Handel zu verschaffen. „China, die EU und andere manipulieren ihre Währungen und Zinsen nach unten“, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der US-Präsident sprach von „illegaler Währungsmanipulation“.

Indessen versuchte EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis zu kalmieren. „Was wir hervorheben, ist die Notwendigkeit, diese Streitigkeiten auf dem Verhandlungsweg zu lösen und unter Einhaltung internationaler Regeln, in diesem Fall die Regeln der Welthandelsorganisation“, so Dombrovskis. Ähnliche Töne schlug Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel an: Man müsse angesichts der „sehr ernsten“ Lage des Welthandels zu einem Gesprächsprozess kommen.