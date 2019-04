Handwerk für Füße, Kopf und Seele

Wer seinen Füßen einen echten „Goiserer“ gönnen will, muss Schwarz sehen. Philipp Schwarz, um genau zu sein. Der 28-Jährige hält in Bad Goisern als einzig verbliebener Schuster die geschichtsträchtige Tradition der legendären Schuhproduktion im Salzkammergut hoch.

Von Andreas Röbl

Wie kaum ein anderer Schuh steht der „Goiserer“ für unverwüstliche Fußbekleidung mit unverkennbarem Design. Einst waren es Dutzende Schuster, die in Bad Goisern dafür sorgten, dass der Name des Ortes untrennbar mit dem legendären Schuhwerk verbunden ist. Diese Zeiten sind längst vorbei, den gebirgsgängigen Kultschuh mit der berühmten Doppelnaht gibt es aber immer noch. Auch dank Philipp Schwarz. Er ist sozusagen der „letzte Mohikaner“. Als einzig verbliebener Schuster im Ort will er das traditionsreiche Handwerk am Leben erhalten.

Dabei war dieser Weg alles andere als vorgezeichnet. Wäre der Schuster nämlich bei seinen Leisten geblieben, wie es so schön heißt, wäre er gar kein Schuster geworden. Nach seinem Marketing-Diplomlehrgang landete Schwarz beim Skihersteller Fischer, wo er im nordischen Bereich eine leitende Funktion inne hatte. Für ihn, den passionierten Langläufer, eigentlich ein idealer Beruf. Eigentlich ja, aber irgendwie auch nicht. „Das war eine spannende und lehrreiche Zeit“, so der 28-Jährige. „Aber es hat mir etwas gefehlt.“ Damit umschreibt er das nagende Gefühl, das sich in ihm immer mehr ausbreitete und von dem er damals noch gar nicht wusste, was es war.

Das besondere Gefühl am Ende des Tages

Heute weiß er genau, was er damit meint: Es ist das Gefühl, am Ende des Tages zu wissen, dass man etwas Wertvolles geschaffen hat. „Es gibt nichts Schöneres als einen fertigen Schuh in Händen zu halten, an dem man viele Stunden gearbeitet hat“, sieht Schwarz, der seinen Job an den Nagel hängte, um sich seinen Traum zu erfüllen, in der Handarbeit auch einen Gewinn für Kopf und Seele.

Wohl auch deshalb hat er den großen Schritt seither noch keinen Tag bereut. Auch wenn es viele nicht verstanden haben, dass er eine Erwachsenenlehre begann, um Schuhe herzustellen, wo doch diese längst industriell in Massen produziert werden. Genau das war aber auch der Reiz, der ihn anspornte. „Wir kaufen täglich so viele Wegwerfprodukte. Ich will aber etwas schaffen, das bleibenden Wert hat“, sagt er und zeigt dabei auf seine Füße: „Wenn man einen guten Schuh hat, kann man den jahrelang tragen!“ Zumal man sich dabei ja selber auch etwas Gutes tut. „Wir stehen den ganzen Tag auf unseren Füßen und sollten sie daher auch entsprechend gut behandeln“. Klingt irgendwie einleuchtend.

In geschichtsträchtigen Fußstapfen unterwegs

Dass er mit dem Goiserer in geschichtsträchtige Fußstapfen tritt, ist ihm bewusst: Immerhin wusste schon Kaiser Franz Josef I. das legendäre Schuhwerk zu schätzen, wenn er im Gebirge den Gämsen nachstellte. Und auch Arnold Schwarzenegger stapft damit durch die Weltgeschichte. Dass auch der Goiserer Hubert von Goisern in Goiserern auf der Bühne steht, ist ja ohnehin quasi Ehrensache.

All die große Namen sind allerdings noch keine Garantie für wirtschaftlichen Erfolg. Nachdem ein Vorgänger Konkurs anmelden musste, hält er als einziger Schuster im Ort die Fahnen hoch. Das tut er in einer gemütlichen Werkstätte, die viel von dem ausstrahlt, was auch seine Philosophie ausmacht. Die Maschinen und Werkzeuge haben sichtlich schon etliche Jahrzehnte am Buckel, erfüllen aber ihren Zweck immer noch hervorragend.

Seine Kunden brauchen zweierlei: Geduld und das nötige „Kleingeld“: Die Wartezeit auf ein paar Schuhe beträgt rund ein Jahr, die Preise dafür beginnen knapp über der 1000-Euro-Schmerzgrenze. Das ist nicht gerade wenig. Allerdings steckt auch viel Arbeit dahinter. Mehr als 30 Arbeitsstunden und 300 Arbeitsschritte sind es, die Schwarz für ein Paar Schuhe benötigt. Werden Spezialwünsche verlangt, steigt der Preis noch steil nach oben.

Andererseits: Das Ergebnis spricht für sich. Einen maßgenschneiderten Goiserer hat man bei guter Pflege praktisch ewig. Das wissen auch die Kunden zu schätzen. Was ihn dabei besonders freut: Es sind auch viele Junge darunter, erzählt Schwarz. Und glaubt auch den Grund dafür zu kennen: „Gerade junge Leute wissen die Individualität zu schätzen. Sie wollen etwas, das nicht jeder hat.“