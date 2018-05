Handy-Ladegerät setzte Gasthof in Brand

STRASS IM ATTERGAU – Das angesteckte Ladegerät eines Handys dürfte die Ursache für den Brand in einer Ferienwohnung in einem Gasthof in Straß im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) gewesen sein. Das Gerät hatte sich selbst entzündet. Das Feuer war am Sonntag gegen Mittag von Gästen und dem Besitzer des Gasthofs bemerkt worden. Der Brand breitete sich rasch von der Ferienwohnung im zweiten Stock auf den Dachstuhl aus. Um die Flammen zu löschen, waren rund 100 Personen der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Sie mussten das Dach aufreißen, um zu den Glutnestern zu kommen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Bewohner und Gäste konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Der Betrieb musste vorerst aber geschlossen werden, die Gäste wurden umquartiert.

14-Jähriger als Serienbrandstifter

Einem erst 14-jährigen notorischen Brandstifter hat die Polizei in Linz-Urfahr jetzt das Handwerk gelegt. Der Bursch hatte am Samstagnachmittag einen Baum in Linz-Dornach angezündet. Schon in der Nacht zuvor waren in der Umgebung mehrere Feuer gemeldet worden. Die Polizei forschte einen 14-Jährigen aus, der beobachtet worden war, als er mit einem Fahrrad vom Brandort wegfuhr.

Nach kurzem Leugnen gestand der Bursch aus Linz-Urfahr, dass er die letzten vier Brände in Urfahr gelegt habe. Außerdem gab er fünf Brandstiftungen im Jahr 2017 zu. Um welche Fälle es sich dabei gehandelt hat, konnte die Polizei nicht angeben. Der Jugendliche wurde angezeigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.