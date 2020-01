In Oberwart haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag einen Hanfautomaten „geknackt“: Sie schlugen die Frontscheibe des bei einem Kino aufgestellten Geräts ein und stahlen daraus eine vorerst unbekannte Anzahl von CBD-Produkten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Kassa des „Hanfomat“ ließen die Täter hingegen unberührt. Die Landespolizeidirektion Burgenland bezifferte den entstandenen Schaden mit mehreren Hundert Euro.