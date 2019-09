Happy Birthday, OBUS!

„Der OBUS in Linz“ – Zum Jubiläum 75 Jahre Obus in Linz 1944 - 2019: Zunächst herzliche Gratulation an Herrn Norbert Fleischmann, dem Autor dieses Prachtbandes über die Geschichte des „Obus in Linz“, bei dessen Durchblättern man den Eindruck gewinnt, dieses Buch wäre immer schon dagewesen. Mit dem Durchblättern allein ist es übrigens nicht getan, eine so spannende Lektüre z. B. über die Stadtentwicklung nebst reichlichem Bildmaterial bekommt man selten in die Hand. Und: Herr Fleischmann weiß, wovon er spricht, lenkt er doch seit 30 Jahren die Autobusse und Obusse durch die Stadt.