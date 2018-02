Hardliner erhöhen Brexit-Druck auf May

In Großbritannien erhöhen Anhänger eines „harten Brexit“ den Druck auf Premierministerin Theresa May. In einem Brief fordern 62 Abgeordnete von Mays konservativer Partei einen schnellen und klaren Bruch mit der EU. Großbritannien müsse in der Lage sein, die britischen Gesetze unmittelbar nach dem Ausscheiden aus der EU zu ändern, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem Ex-Parteichef Duncan Smith und Ex-Entwicklungsminister Priti Patel unterzeichnet hatten.

In der Partei herrscht große Uneinigkeit in Hinblick auf die Einzelheiten des Ausscheidens aus der EU. May gilt als geschwächt, nachdem sie ihre parlamentarische Mehrheit im Juni 2017 eingebüßt hatte. Vonseiten der EU wird betont, Großbritannien könne nicht Teil des gemeinsamen Binnenmarktes bleiben, ohne sich an europäische Vorschriften zu halten. Das aber lehnen die Brexit-Hardliner ab.

Das Brexit-Ministerium hofft unterdessen auf eine längere Übergangsphase nach dem für März 2019 geplanten Austritt. Diese solle „so lange dauern, wie notwendig, um neue Prozesse und neue Systeme in Gang zu setzen“, heißt es im gestern veröffentlichten Entwurf für das Austrittsabkommen. Befürchtungen von Brexit-Befürwortern, der Übergang könne zur Dauerlösung werden, zerstreute Brexit-Staatssekretär Steve Baker mit der Zusage: „Es wird ein festes Datum geben.“