Harnäckiges Tief bremst Hochsommerwetter

WIEN — Nachdem österreichweit die Sommer- ferienzeit angebrochen ist, verabschiedet sich justament auch der Hochsommer in den Urlaub. Viel Regen oder zumindest dichte Bewölkung bei zumindest moderaten Temperaturen prognostizierte nämlich die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.

Die Details: Der Montag startet im Norden bereits mit ein paar Wolken und lokalen Regenschauern. Überall sonst scheint die Sonne länger, ehe sich dann aber verbreitet einige Quellwolken entwickeln. Am Nachmittag sind vom Mühlviertel bis zum Wienerwald Gewitter möglich. Bei bis zu 29 Grad wird es aber warm.

Im Westen und Norden ziehen am Dienstag schon in der Früh und am Vormittag ein paar dichte Wolken durch, auch lokale Regenschauer sind möglich. Überall sonst ist es noch länger sonnig, ehe sich dann ausgehend vom Bergland verbreitet Quellwolken entwickeln.

Während sich am Mittwoch im äußersten Westen bereits am Vormittag die Sonne durchsetzt, dominieren überall sonst zunächst dichte Wolken. Mit ihnen regnet es außerdem häufig. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Wiener Becken, am Alpenostrand sowie im Grazer Becken.

Am Donnerstag scheint bis zum Abend häufig die Sonne. Allerdings können sich im Tagesverlauf vor allem über den Alpengipfeln sowie auch im Grenzgebiet zu Tschechien Quellwolken bilden, die lokal für Regenschauer sorgen.

Neben Sonnenschein machen sich am Freitag bis zum Abend in nahezu allen Landesteilen immer wieder auch ein paar dichtere Wolken bemerkbar. Mit ihnen muss vor allem im Westen und Südwesten verbreitet, sonst zumindest lokal mit Regenschauern oder mit Gewittern gerechnet werden. Weitgehend trocken bleibt es lediglich im Norden und Osten.