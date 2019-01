Harnoncourt arbeitet früher als geplant für die Gesundheitsholding

Offiziell ist Franz Harnoncourt ab 1. Juni Chef der OÖ. Gesundheitsholding, tatsächlich wird er aber schon früher sein Know-how einbringen. Das wurde gestern bei einem ersten Arbeitsgespräch zwischen Harnoncourt und der für die Gesundheit zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (OÖVP) vereinbart. Der derzeit noch in Deutschland tätige Spitalsmanager werde stufenweise die Steuerung und Begleitung des Umsetzungsprojektes der Gesundheitsholding — sprich die Zusammenführung von Gespag und Kepler Universitätsklinikum (KUK) —von der Landesholding übernehmen und dafür vorerst einen Tag pro Woche in Oberösterreich sein, so Haberlander. Mit Ende seiner Tätigkeit für die Malteser Deutschland am 28. Februar könne Harnoncourt dann — früher als ursprünglich geplant — den Schwerpunkt seiner Tätigkeit nach Oberösterreich verlegen, betont die Gesundheitslandesrätin — und freut sich, dass sich Harnoncourt bereit erklärt habe, „sich bereits jetzt in dieses wichtige Projekt einzubringen und die Weichenstellungen mitzugestalten“.

Gutes Zeugnis

Wobei für Haberlander nicht nur die Schaffung „von modernen, zukunftsfähigen Krankenhausstrukturen“ prioritär ist, sondern auch „das Thema Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Personalfindung und Ausbildung in den Gesundheitsberufen“. Dies sei eine „Daueraufgabe“für den zukünftigen Vorsitzenden der Gesundheitsholding-Geschäftsführung“, handle es sich dabei doch „um das wesentliche Zukunftsthema im Gesundheitswesen“, unterstreicht Haberlander. Nachsatz: „Mit kurzfristigem Aktionismus“ sei das „sicher nicht“ zu bewältigen, „sondern nur mit einer nachhaltigen Priorisierung der Themen Ausbildung und Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen“.

Dem der neue Holding-Chef übrigens ein gutes Zeugnis ausstellt. Oberösterreich habe, „wenn man auch den Blick auf andere Gesundheitssysteme hat, ausgezeichnete Voraussetzungen, was die Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Modernität der Infrastruktur und die zur Verfügung stehenden Ressourcen betrifft“. Es gebe aber, „wie in allen Gesundheitssystemen“, auch große Herausforderungen wie die demografische Entwicklung und den medizinischen Fortschritt.

Wörtlich „eine riesige Chance“ für den Gesundheits- und Universitätsstandort Oberösterreich sieht Harnoncourt in der Weiterentwicklung der KUK zum Universitätsspital. Durch dieses Projekt seien Oberösterreich und Linz „ein wirklich attraktiver und interessanter Arbeitsort für junge Ärztinnen und Ärzte geworden“.