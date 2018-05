Harry & Meghan verzücken Briten

Royal-Fans aufgepasst: Am Samstag um 10.30 Uhr startet der Hochzeitsevent – live im TV

LONDON — Bereits seit Wochen fiebern Millionen Briten und Royal-Fans in aller Welt dem morgigen Samstag entgegen, wenn sich Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) endlich das Ja-Wort geben werden. Schauplatz des denkwürdigen Ereignisses ist die rund 30 Kilometer westlich von London gelegene Residenz Schloss Windsor. Dort befindet sich auch die St.-George’s Chapel, wo Prinz Harry einst 1984 getauft wurde – und wo nun auch das Paar vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, getraut wird. Laut eigener Aussage lassen jüngste Missgeschicke bei den Hochzeiten von Welby bei ihm selbst die Nervosität vor dem anstehendem royalen Event steigen.

Jause selber mitbringen

Insgesamt sind 2640 Personen zur Hochzeit eingeladen, darunter 1200 Bürgerliche aus allen Teilen Großbritanniens. Sie werden ab 10 Uhr auf dem Schlossgelände eintreffen. Der Kensington-Palast ließ verlauten, dass lediglich kleine Erfrischungen und Snacks im Park ausgegeben werden – ansonsten gilt für alle: eigene Verpflegung mitbringen.

Um 12.20 Uhr kommen dann die Mitglieder der königlichen Familie zum Festakt. Prinz Harry und sein Trauzeuge Bruder Prinz William werden dann an der Westtreppe der Kapelle erwartet und dort vermutlich zu Fuß an tausenden Zaungästen vorbeikommen. Dabei begrüßt der Bräutigam 200 Vertreter von wohltätigen Organisationen. Zirka fünf Minuten vor Beginn des Gottesdienstes um 13 Uhr wird, dem Protokoll entsprechend, Königin Elizabeth II. als letztes Mitglied der königlichen Familie erscheinen.

Meghan Markle trifft ein

Kurz vor Beginn wird dann schließlich die künftige Herzogin mit dem Auto bei der Westtreppe der Kapelle eintreffen. Die Blumenkinder Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) begleiten die Braut anschließend auf ihrem Weg zum Altar. Eine Stunde später endet die Zeremonie auch schon wieder und das frisch vermählte Paar tritt eine 25-minütige Kutschenfahrt durch die Stadt Windsor an. Ihre Familien und die Gäste verlassen die Kapelle, um die feierliche Abfahrt der beiden mitanzusehen. Danach geht es für alle zum Mittagsempfang der Queen in die St.-George’s Hall. Um 20 Uhr werden Prinz Harry und Meghan das Schloss schließlich verlassen, um am Abendempfang von Prinz Charles teilzunehmen. Statt Geschenken wünscht sich das Paar von seinen Gästen Spenden für wohltätige Zwecke. 100.000 Menschen reisen laut Polizei nach Windsor, um dem royalen Ereignis beizuwohnen.

Wer das Event des Jahres verpasst, nicht dabei sein kann oder nochmal „nachhören“ will: Die Plattenfirma Decca wird die komplette Zeremonie aufnehmen und wenige Stunden nach dem Ereignis zum Streamen anbieten. Bereits am 25. Mai soll das Tondokument auf CD und Vinyl in den Handel kommen.

Briten wetten gerne

Natürlich dürfen die Briten ihre Leidenschaft zum Wetten auch hier wieder ausleben: Wie wird das Wetter? Wird Meghan ein weißes Kleid tragen? Und von welchem Designer? Tritt Harry in Uniform vor den Altar? Es gibt aber auch Skurriles: Man kann wetten, ob sich Prinz William vor der Hochzeit noch einer Haartransplantation unterzogen hat oder sogar mit einer Perücke erscheint. Mehr als eine Million Pfund (rund 1,13 Millionen Euro) wird für Wetten rund um die Hochzeit ausgegeben, so eine Schätzung des „Forbes“-Magazins.