Harsche Worte Junckers in Richtung Großbritannien und EU-Staaten

Harsche Worte hat gestern EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker für Großbritannien sowie für viele EU-Staaten gefunden. Im ersten Fall ging es um das Chaos rund um den Brexit. Im zweiten Fall ortete Juncker „Heuchelei“, wenn es um das Thema des gemeinsamen Schutzes der EU-Außengrenzen geht.

Rund drei Monate vor dem geplanten Brexit hat Juncker von Großbritannien eine klare Ansage zu den künftigen Beziehungen zur EU gefordert. „Mein Appell ist: Rauft euch zusammen und sagt uns dann Bescheid, was ihr denn nun wollt“, sagte er im Gespräch mit „Welt am Sonntag“. Unterdessen ist im britischen Parlament immer noch keine Mehrheit für den von Premierministerin Theresa May und der EU ausverhandelten Austrittsvertrag in Sicht. Zur Abstimmung soll es wie berichtet Mitte Jänner kommen. Juncker wiederholte daher sein Angebot, bei Zustimmung des Parlaments „schon einen Tag später mit den Vorbereitungen der künftigen Beziehungen“ zu beginnen.

Den EU-Staaten hat Juncker unterdessen eine „himmelschreiende Heuchelei“ beim Kampf gegen illegale Einwanderung vorgeworfen. Mehr als zwei Jahre lang hätten die EU-Staats- und Regierungschefs einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen gefordert. Nachdem die EU-Kommission vorgeschlagen habe, die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten bis Ende 2020 auf 10.000 zu erhöhen, kämen nun „plötzlich von vielen Seiten Bedenken“, ärgerte sich Juncker. Unter anderem hatten sich Italien, Griechenland und Ungarn dagegen ausgesprochen, weil sie Einschränkungen ihrer nationalen Hoheitsrechte befürchteten. Andere Regierungen scheuten die Kosten. So könne Europa nicht funktionieren, wetterte Juncker: Die EU müsse nun rasch handeln, „damit wir vorbereitet und die EU-Außengrenzen auch wirklich unter Kontrolle sind“.