Hartberg gibt Bundesliga-Debüt beim Steirer-Derby gegen Sturm

Der Ball in der österreichischen Fußball-Bundesliga rollt wieder. Am Samstag um 17 Uhr kommt es zum Steirer-Derby zwischen dem SK Sturm Graz und dem Aufsteiger TSV Hartberg. Noch vor 14 Monaten kickte Hartberg in der Regionalliga, nun steht das erste Bundesliga-Spiel an. Mit Trainer Markus Schopp kommt ein ehemaliger Trainer und Spieler der Blackies an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Wir sind mit unseren Voraussetzungen keine Mannschaft die ho ruck auf Teufel komm raus spielen möchte und pressen wird wie verrückt“, erklärte der 44-Jährige. Kompakt gegen den Ball und in Ballbesitz mutig — so soll der Klassenerhalt gelingen.

Apropos Heimkehrer. Auch beim Duell Altach-Mattersburg (17) trifft ein Ex-Altach-Spieler auf seine alten Kollegen — Patrick Salomon wechselte im Sommer vom Ländle ins Burgenland.

Admira mit Problemen

Wie der schwache Europacup-Auftritt gegen Sofia (0:3) zeigte, ist die Admira noch in der Findungsphase. Ob Rapid beim morgigen Match davon profitieren kann, wird man sehen. In der letzten Saison gab es für die Hütteldorfer in der Südstadt keine Punkte zu holen.

